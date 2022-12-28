Кремінна стала головним пунктом російської оборони на Донбасі, - розвідка Британії

Останніми днями армія країни-агресора РФ зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку ЗСУ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначають у відомстві, Кремінна була відносно вразлива з того часу, як у жовтні українські війська просунулися через місто Лиман на захід.

За даними британської розвідки, Росія побудувала нові великі оборонні споруди в цьому районі й, ймовірно, приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут.

У розвідці підкреслюють, що цей район має важливе логістичне значення для Донбаського фронту Росії, а також є важливим містом Луганської області.

"Кремль стверджує, що "звільнення" цієї території є основним виправданням війни", - зауважують у розвідці Британії.

Зазначимо, як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наразі крім військового командування РФ Кремінну вже покинули росіяни, які приїжджали працювати в місті.

"Коли ми деокупуємо Кремінну - настане черга інших луганських міст, адже вони зруйновані настільки, що не придатні до оборони", - зазначив Гайдай.

За його словами, після звільнення Кремінної у ЗСУ є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб "розколоти" рашистське угрупування на цьому напрямку.

Раніше у розвідці Британії зазначали, що з жовтня армія країни-агресора РФ поповнила свої ряди десятками тисяч мобілізованими резервістами. Попри зменшення безпосередньої нестачі особового складу, дефіцит боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором для російських наступальних операцій.