Кременная стала главным пунктом российской обороны на Донбассе, - разведка Британии

В последние дни армия страны-агрессора РФ укрепила сектор своей линии фронта у Кременной в Луганской области, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны ВСУ.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечают в ведомстве, Кременная была относительно уязвима с тех пор, как в октябре украинские войска продвинулись через город Лиман к западу.

По данным британской разведки, Россия построила новые крупные оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, будет уделять первостепенное внимание удержанию линии фронта именно здесь.

В разведке подчеркивают, что этот район имеет важное логистическое значение для Донбасского фронта России, а также важный город Луганской области.

"Кремль утверждает, что "освобождение" этой территории является основным оправданием войны", - отмечают в разведке Британии.

Отметим, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пока помимо военного командования РФ Кременную уже покинули россияне, приезжавшие работать в городе.

"Когда мы деоккупируем Кременную - придет черед других луганских городов, ведь они разрушены настолько, что не пригодны к обороне", - отметил Гайдай.

По его словам, после освобождения Кременной у ВСУ есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск - главный логистический центр области, или помочь Бахмуту и идти на Рубежную и Северодонецк, чтобы "расколоть" рашистскую группировку в этом направлении.

Ранее в разведке Британии отмечали, что с октября армия страны-агрессора РФ пополнила свои ряды десятками тысяч мобилизованными резервистами. Несмотря на уменьшение непосредственной нехватки личного состава, дефицит боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором для российских наступательных операций.