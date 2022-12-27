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РФ перебросила в Беларусь часть сил из состава гвардейской танковой армии – разведка Британии
Россия, вероятно, недавно перебросила в Беларусь часть подразделений, входящих в состав 1-й гвардейской танковой армии.
Об этом сообщает разведка Британии.
"Элементы 1-й российской гвардейской танковой армии, вероятно, были среди российских сил, которые недавно перебросили в Беларусь. Это формирование, наверное, проходило обучение перед развертыванием. Маловероятно, что у него есть подразделения поддержки, необходимые для приведения в боевую готовность", – говорится в сообщении.
Отмечается, что последние двое суток активные боевые действия сосредоточены преимущественно вокруг Бахмута и в районе Сватово.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Россия продолжает частые мелкие атаки в этих районах, хотя из рук в руки перешла незначительная территория", - добавляют в разведке.
Ранее британская разведка сообщала, что российская группа "Вагнер" продолжает играть немаловажную роль в боях вокруг города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы "вагнеровцы" разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных им плохо обученных осужденных.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что попытки россиян совершить наступление на Бахмут Донецкой области привели лишь к тому, что живая сила и техника армии РФ продолжает истощаться. Российские действия вокруг Бахмута напоминают операции, проводимые ими в Северодонецке и Лисичанске, когда россияне захватывали города ценой огромных потерь.