РФ перекинула до Білорусі частину сил зі складу гвардійської танкової армії - розвідка Британії

Росія, ймовірно, нещодавно перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Елементи 1-ї російської гвардійської танкової армії, ймовірно, були серед російських сил, які нещодавно перекинули до Білорусі. Це формування, напевно, проходило навчання перед розгортанням. Малоймовірно, що у нього є підрозділи підтримки, необхідні для приведення у бойову готовність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні дві доби активні бойові дії зосереджені переважно довкола Бахмута і в районі Сватового.

"Росія продовжує часті дрібні атаки у цих районах, хоча з рук в руки перейшла незначна територія", - додають у розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська група "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у боях довкола міста Бахмут Донецької області. В останні місяці "вагнеровці" розробили наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що спроби росіян зробити наступ на Бахмут Донецької області призвели лише до того, що жива сила та техніка армії РФ продовжує виснажуватися. Російські дії навколо Бахмута нагадують операції, які вони проводили у Сєвєродонецьку та Лисичанську, коли росіяни захоплювали міста ціною величезних втрат.