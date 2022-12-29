Армия РФ исчерпала наступательные силы под Бахмутом и готовится к "решительным действиям" в Луганской области, - ISW

Наступление армии РФ на Бахмут скоро может достигнуть своей кульминации и начнет выдыхаться. Российские войска готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя пока неясно, будут ли это оборонительные или наступательные операции.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что около недели назад украинские военные провели тактическую контратаку и откинули оккупантов от окрестностей Бахмута.

Кроме того, оккупанты под Бахмутом больше не используют ротные и батальонные тактические группы, теперь они действуют штурмовыми группами по 10 - 15 человек и несут значительные потери.

Вместе с тем операции боевиков "Вагнера" в районе Бахмута пытаются усилить действиями российских десантников. Силы "Вагнера" понесли большие потери под Бахмутом и потому, вероятно, нуждаются в поддержке от регулярных российских войск.

Аналитики ISW заявляют, что истощение сил, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить достижение кульминации, если командование оккупантов не отправит свои регулярные воинские части для поддержки наступления и отсрочки или предотвращения его кульминации.

В ISW отмечают, что военная доктрина США определяет кульминацию как "точку, в которой силы больше не имеют возможности продолжать свою форму операций, наступления или обороны", и "когда силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонную позицию или осуществить оперативную паузу".

Также российские войска, похоже, готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя пока неясно, будут это оборонные или наступательные операции. Но, вероятно, это может быть "решающее наступление".

Так, российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Тактические группы, вероятно, ранее действовавшие в Херсонской области, похоже, передислоцировались в Луганскую область.

Кроме того, вероятность нового наступления русских войск в Запорожской области зимой снижается. Вместо этого оккупанты создают оборону от возможных наступательных операций ВСУ.

"Недавние усилия российских минеров и укреплений в Запорожской области и на побережье Днепра указывают, что российские войска не стремятся проводить там наступление", - констатируют аналитики ISW.

Напомним, в последние дни армия страны-агрессора РФ укрепила сектор своей линии фронта у Кременной в Луганской области, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны ВСУ.