Пригожин признал, что "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит информационную подоплеку для того, чтобы хоть как-то объяснить неудачи своих наемников в Бахмуте Донецкой области и пытается обвинить в провалах Министерство обороны РФ.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Пригожин рассказал росСМИ, что продвижения на бахмутском направлении у "вагнеровцев" практически нет из-за плотной обороны ВСУ.

По словам Пригожина, каждый дом в городе является "крепостью". Он назвал наступление на город очень изнурительным. Пригожин подчеркнул, что у украинских военных оборонные рубежи обустроены через "каждые 10 метров".

"Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "Вагнера" ​​в Бахмуте как фактически не преуспевшие. Ранее Пригожин в октябре 2022-го заявлял, что ЧВК "Вагнер" ​​в районе Бахмута продвигается на 100-200 метров в сутки", - подчеркивают в ISW.

По мнению аналитиков, таким образом Пригожин готовит информационную подоплеку для того, чтобы обвинить Минобороны РФ в том, что "вагнеровцы" не взяли Бахмут. В частности, речь идет о недостаточном количестве бронетехники, боеприпасов и запасов 100-мм снарядов.

"Это заявление имеет целью освободить ЧВК "Вагнер" и Пригожина от личной ответственности, приписывая их неспособность взять Бахмут к большим российским проблемам с распределением ресурсов", - отмечают в ISW.

Ранее в ISW сообщали, что наступление армии РФ на Бахмут скоро может достичь своей кульминации и начнет выдыхаться. Российские войска готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя пока неясно, будут ли это оборонительные или наступательные операции.

Отметим, по данным разведки Британии, страна-агрессор РФ вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.