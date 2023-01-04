Загибель окупантів внаслідок удару по ПТУ у Макіївці свідчить про непрофесіоналізм армії РФ - британська розвідка

Знищення великої кількості російських окупантів 31 грудня, які перебували у будівлі ПТУ у Макіївці Донецької області, засвідчує, що непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що у зруйнованій будівлі, крім мобілізованих окупантів, також розмістили склад боєприпасів.

Будівля повністю зруйнована, тому точна кількість загиблих російських окупантів невідома. Міноборони РФ визнало наразі загибель 89 військовослужбовців.

“Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєзприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійна практика сприяє високому рівню втрат у Росії”, – резюмували у розвідці Британії.

Зазначимо, 31 грудня у Макіївці Донецької області ЗСУ знищили та пошкодили до десяти одиниць військової техніки ворога. За інформацією соцмереж, кількість загиблих загарбників сягає близько 600.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, країна-агресор РФ навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом протягом найближчих тижнів.