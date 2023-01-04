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Гибель оккупантов в результате удара по ПТУ в Макеевке свидетельствует о непрофессионализме армии РФ - британская разведка
Уничтожение большого количества российских оккупантов 31 декабря, находившихся в здании ПТУ в Макеевке Донецкой области, свидетельствует, что непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
В ведомстве отмечают, что в разрушенном здании кроме мобилизованных оккупантов также разместили склад боеприпасов.
Здание полностью разрушено, поэтому точное количество погибших российских оккупантов неизвестно. Минобороны РФ признало гибель 89 военнослужащих.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Российские военные имеют опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональная практика способствует высокому уровню потерь в России", - резюмировали в разведке Британии.
Напомним, 31 декабря в Макеевке Донецкой области ВСУ уничтожили и повредили до десяти единиц военной техники врага. По информации соцсетей, количество погибших захватчиков составляет около 600.
Напомним, по данным разведки Британии, страна-агрессор РФ вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.