Тактика виснаження ворога: в ISW вважають оборону Бахмуту стратегічно правильною

Оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, незважаючи на ціну, яку платить Україна.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що хоча витрати, пов'язані з продовженням оборони Бахмута, значні, Україна заплатила б значно більшу ціну, якби дозволила російським військам легко взяти Бахмут.

"Сам по собі Бахмут не має оперативного або стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко та легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що українські війська раніше використовували аналогічну модель поступового виснаження росіян. Зокрема, в Сєвєродонецьку і Лисичанську.

"Росіяни захопили Лисичанськ тільки після організованого відходу українських військ з цього району. Однак захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося оперативно незначним для російських сил, а кінцевим результатом української оборони цього регіону стало вимушене завершення російського наступу на Луганщині, що призвело до загальної стагнації російських наступальних операцій на Донбасі влітку та восени 2022 року", – йдеться у звіті.

В ISW вважають, що українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату, зазначивши, що російські сили перекидають у цей район живу силу і техніку з травня 2022 року і поки що не досягли будь-яких оперативно значущих успіхів, які б серйозно загрожували українській обороні цього району.

Нагадаємо, у розвідці Британії вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині, країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.