Тактика истощения врага: в ISW считают оборону Бахмута стратегически правильной

Оборона Бахмута - стратегически правильная операция, несмотря на цену, которую платит Украина.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны, Украина заплатила бы гораздо большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут.

"Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян. В частности, в Северодонецке и Лисичанске.

"Россияне захватили Лисичанск только после организованного отхода украинских войск из этого района. Однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался оперативно незначительным для российских сил, а конечным результатом украинской обороны этого региона стало вынужденное завершение российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года", – говорится в отчете.

В ISW считают, что украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату, отметив, что российские силы перебрасывают в этот район живую силу и технику с мая 2022 года и пока не достигли каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы серьезно угрожали украинской обороне этого района.

Напомним, в разведке Британии считают, что несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.