Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает на то, что Россия изменила характер ведения боевых действий на фронте войны с Украиной и готовит новую попытку перехватить инициативу в ней. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении, – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", - подчеркнул президент.

Хорошим примером такого решения глава государства назвал выделение Великобританией значительного пакета военной помощи, который, в частности, включает танки, другую бронетехнику и ракеты для противовоздушной обороны.

"Объявлено о новом пакете оборонной помощи – то, что нужно. Танки, другая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с господином премьер-министром Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, благодарю каждого британца за ощутимую и своевременную поддержку!" – прокомментировал Зеленский.

Он также проинформировал, что в понедельник было проведено очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривались "возможные сценарии действий врага и наше реагирование на каждый из вероятных сценариев", а также взаимодействие с партнерами Украины и противодействие ракетному террору РФ.

"Были доклады командующих, руководителей разведок. Были и необходимые решения. Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию на Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также рассмотрели ситуацию на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия", - заявил президент.

Глава государства напомнил, что в конце недели должно состояться очередное заседание контактной группы по военной помощи Украине в формате "Рамштайн". По его словам, ожидаются "принципиальные решения" от коалиции партнеров Украины.