Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться вже за два тижні

Найближче засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 20 січня, повідомили в Міноборони Німеччини. Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт вже провела з цього приводу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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"Під час розмови вони, серед іншого, вони обговорили поточну воєнну ситуацію в Україні та способи координації подальшої військової підтримки України, зокрема щодо бойових машин піхоти та зенітно-ракетного комплексу Patriot", – йдеться у повідомленні.

Очільники оборонних відомств Німеччини і США, зокрема, обговорили спільну ініціативу з постачання Україні БМП західного виробництва та боєприпасів до них, зокрема, БМП Bradley зі Сполучених Штатів та до 40 БМП Marder із ФРН.

"У поєднанні з близько 100 радянськими основними бойовими танками та БМП, які ми надали разом з нашими союзниками, … ці спільні зусилля значно посилять міцність ЗСУ. Ми з союзниками продовжуємо підтримувати Україну в єдності, солідарності та тісній координації. Разом ми сильніші", – відмітила Ламбрехт.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Німеччини близький до того, щоб прийняти рішення про поставку Україні бойових машин піхоти, оскільки тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца зростає.