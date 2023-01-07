Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится уже через две недели

Ближайшее заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 20 января, сообщили в Минобороны Германии. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уже провела по этому поводу телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В ходе разговора они, среди прочего, обсудили текущую военную ситуацию в Украине и способы координации дальнейшей военной поддержки Украины, в частности, относительно боевых машин пехоты и зенитно-ракетного комплекса Patriot", – говорится в сообщении.

Руководители оборонных ведомств Германии и США, в частности, обсудили совместную инициативу по поставке Украине БМП западного производства и боеприпасов к ним, в частности БМП Bradley из Соединенных Штатов и до 40 БМП Marder из ФРГ.

"В сочетании с около 100 советскими основными боевыми танками и БМП, которые мы предоставили вместе с нашими союзниками, эти совместные усилия значительно усилят прочность ВСУ. Мы с союзниками продолжаем поддерживать Украину в единстве, солидарности и тесной координации. Вместе мы сильнее", – заметила Ламбрехт.

Напомним, недавностало известно, что правительство Германии близко к тому, чтобы принять решение о поставке Украине боевых машин пехоты, поскольку давление на канцлера Германии Олафа Шольца растет.