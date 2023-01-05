Німеччина готова поставити Україні БМП "Marder", - Bloomberg

Уряд Німеччини близький до того, щоб прийняти рішення про поставку Україні бойових машин піхоти, оскільки тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца зростає. Про це пише Bloomberg.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"За словами людей, знайомих із цим питанням, уряд у Берліні веде переговори з союзниками щодо погодження оголошення, яке може бути зроблено протягом кількох днів. Одним із варіантів є постачання десятків бойових машин "Marder" з запасів, заявили люди, які побажали залишитися неназваними, оскільки обговорення мають приватний характер", - зазначає видання.

Bloomberg пише, що рішення про передачу ще не ухвалене, але переговори просуваються. За словами одного з джерел видання, зустріч представників міністерства оборони у форматі Рамштайну, до якого входять Європейський Союз та союзники по НАТО, запланована на середину січня і може стати важливою віхою.

Шольц опинився під новим тиском з боку політичних союзників у Німеччині, щоб активізувати зусилля щодо підтримки України важчим озброєнням після того, як Франція в середу пообіцяла поставити бойові машини.

"Настав час постачати Україні хоча б "Marder" безпосередньо з промислових запасів", - заявив Bloomberg Маркус Фабер, депутат і експерт з оборони від Вільних демократів у тристоронній коаліції Шольца.

Німеччина вже має розпочати навчання українських сил управлінню бойовими танками "Marder" та "Leopard", сказав Фабер, який у четвер перебував у Києві для переговорів з українськими офіційними особами.

Шольц досі чинив опір закликам до прямих поставок сучасних бойових машин, стверджуючи, що ця політика має бути спочатку узгоджена з партнерами з ЄС та НАТО. Офіційні особи у Берліні також висловили стурбованість діями, які можуть спровокувати Кремль, і ця позиція широко критикується у світлі жорстокої тактики Росії в Україні.

Німецький оборонний виробник Rheinmetall AG за останні місяці відремонтував 60 Marders. Якщо канцелярія вирішить дати дозвіл на експорт, компанія може надіслати їх до України протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall ще у квітні заявив про наміри передати Україні 100 БМП "Marder". Однак тоді цю передачу не підтримав німецький уряд.