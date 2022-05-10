Збройова компанія з Німеччини може передати Україні БМП вже за три тижні

Збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder. Для цього потрібне лише відповідне рішення уряду Німеччини.

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Про це заявив керівник компанії Арміна Паппергера в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє Spiegel.

"Ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі. Перші були б готові через три тижні. Ми чекаємо на рішення федерального уряду. Але зараз достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не тільки Україна", - зазначив він.

При цьому Rheinmetall почала працювати над машинами чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення ще немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини поки що не надав Україні зенітні самохідні установки "Гепард".