Оружейная компании из Германии может передать Украине БМП уже через три недели

Оружейная компания Rheinmetall в скором времени сможет поставить Украине первые БМП Marder. Для этого нужно только соответствующее решение правительства Германии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил руководитель компании Армина Паппергера в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Spiegel.

"Мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе. Первые были бы готовы через три недели. Мы ждем решения федерального правительства. Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", - отметил он.

При этом Rheinmetall начала работать над машинами четыре недели назад, хотя конкретного заказа до сих пор нет.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Германии пока не предоставило Украине зенитные самоходные установки "Гепард".