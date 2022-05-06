Германия так и не поставила Украине ЗСУ "Гепард", - СМИ

Правительство Германии пока не предоставило Украине зенитные самоходные установки "Гепард". Это произошло из-за нехватки боеприпасов, сообщаетнемецкое издание Die Welt.

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Германия в конце апреля 2022ода заявляла, что поставит Украине ЗСУ "Гепард". Но боеприпасы к ним получить не удалось.

Оригинальные снаряды для этих орудий производит швейцарская компания Oerlikon. Однако Швейцария отказывается экспортировать оружие в зоны боевых действий.

По данным издания, запланирована поставка 30 ЗСУ, но к ним пока есть только 23 тысяч снарядов калибром 35 мм, которых хватит только на полчаса интенсивного огня.

ФРГ также пока не получила разрешения на поставки нескольких видов другого тяжелого оружия для Украины: танков, гаубиц, БМП.

Тем временем Польша передала Украине 200 советских танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты

Напомним, 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины.