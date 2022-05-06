Німеччина так і не поставила Україні ЗСУ "Гепард", - ЗМІ

Уряд Німеччини поки що не надав Україні зенітні самохідні установки "Гепард". Це сталося через брак боєприпасів, повідомляє німецьке видання Die Welt.

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Німеччина наприкінці квітня 2022 року заявляла, що поставить Україні ЗСУ "Гепард". Але боєприпаси до них здобути не вдалося.

Оригінальні снаряди цих знарядь виробляє швейцарська компанія Oerlikon. Однак Швейцарія відмовляється експортувати зброю до зон бойових дій.

За даними видання, заплановано постачання 30 ЗСУ, але до них поки що є лише 23 тисячі снарядів калібром 35 мм, яких вистачить лише на півгодини інтенсивного вогню.

ФРН також поки що не отримала дозволу на постачання кількох видів іншої важкої зброї для України: танків, гаубиць, БМП.

Тим часом Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.

Нагадаємо, 28 квітня палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України.