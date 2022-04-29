Польша передала Украине 200 танков Т-72

Польша передала Украине 200 советских танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщает Polskie Radio.

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"Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух бригад – более 200 единиц Т-72, ​​– выяснило Информационное радиоагентство (IAR). Кроме танков, в Украину отправили тоже, среди прочего, несколько десятков боевых машин пехоты", — сообщает издание.

Варшава передала Украине техники на 7 миллиардов злотых. Среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты классу "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27.

Помимо тяжелой техники были переданы дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности.

"Сами украинцы хвалятся, что у них есть польские беспилотники Warmate – система баражирующего боеприпаса, похожая на американские дроны-камикадзе Switchblade. С польского арсенала украинские защитники получили также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали российские вертолеты. Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов", - пишет издание.

Танки Т-72 Украине также передала Чехия. В Польше около 400 единиц этой техники. Согласно решению Минобороны Польши в 2019 году, некоторые из них были модифицированы, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков. Однако по данным IAR, украинской армии передают преимущественно машины из-за программы модернизации.

Напомним, 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины.