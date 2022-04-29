Польща передала Україні 200 танків Т-72

Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти. Про це повідомляє Polskie Radio.

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"Польща надала Україні достатню кількість танків для формування двох бригад - понад 200 одиниць Т-72, ​​- з'ясувало Інформаційне радіоагентство (IAR). Крім танків, в Україну відправили також, серед іншого, кілька десятків бойових машин піхоти", - повідомляє видання. .

Варшава передала Україні техніки на 7 мільярдів злотих. Серед озброєнь, які одержала від Польщі Україна, є самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та реактивні системи залпового вогню "Град". Польща також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 та Су-27.

Крім важкої техніки, були передані дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, серед іншого, для розвідувальної діяльності.

"Самі українці хваляться, що у них є польські безпілотники Warmate – система бородатого боєприпасу, схожа на американські дрони-камікадзе Switchblade. З польського арсеналу українські захисники отримали також переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які вже, за неофіційною інформацією, Польща також надає Україні велику кількість боєприпасів", - пише видання.

Танки Т-72 також передала Україні Чехія. У Польщі близько 400 одиниць цієї техніки. Згідно з рішенням Міноборони Польщі у 2019 році, деякі з них були модифіковані, здебільшого з погляду вогневих можливостей цих танків. Однак, за даними IAR, українській армії передають переважно машини через програму модернізації.

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