Германия готова поставить Украине БМП "Marder", - Bloomberg

Правительство Германии близко к тому, чтобы принять решение о поставке Украине боевых машин пехоты, поскольку давление на канцлера Германии Олафа Шольца растет. Об этом пишет Bloomberg.

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"По словам людей, знакомых с этим вопросом, правительство в Берлине ведет переговоры с союзниками по согласованию объявления, которое может быть сделано в течение нескольких дней. Одним из вариантов является поставка десятков боевых машин Marder из запасов, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными"., поскольку обсуждения носят частный характер", - отмечает издание.

Bloomberg пишет, что решение о передаче еще не принято, но переговоры продвигаются. По словам одного из источников, встреча представителей министерства обороны в формате Рамштайна, в который входят Европейский Союз и союзники по НАТО, запланирована на середину января и может стать важной вехой.

Шольц оказался под новым давлением со стороны политических союзников в Германии, чтобы активизировать усилия по поддержке Украины более тяжелым вооружением после того, как Франция в среду пообещала поставить боевые машины.

"Пора поставлять Украине хотя бы "Marder" непосредственно из промышленных запасов", - заявил Bloomberg Маркус Фабер, депутат и эксперт по обороне от Свободных демократов в трехсторонней коалиции Шольца.

Германия уже должна приступить к обучению украинских сил управлению боевыми танками "Marder" и "Leopard", сказал Фабер, который в четверг находился в Киеве для переговоров с украинскими официальными лицами.

Шольц до сих пор оказывал сопротивление призывам к прямым поставкам современных боевых машин, утверждая, что эта политика должна быть изначально согласована с партнерами из ЕС и НАТО. Официальные лица в Берлине также выразили обеспокоенность действиями, способными спровоцировать Кремль, и эта позиция широко критикуется в свете жестокой тактики России в Украине.

Немецкий оборонный производитель Rheinmetall AG за последние месяцы отремонтировал 60 Marders. Если канцелярия решит дать разрешение на экспорт, компания может отправить их в Украину в течение нескольких недель.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall еще в апреле заявил о намерениях передать Украине 100 БМП "Marder". Однако тогда эту передачу не поддержало германское правительство.