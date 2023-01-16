Танки, БТР и ракеты для ПВО: В Минобороны Великобритании рассказали о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине, помимо танков Challenger 2, самоходные артустановки AS90 и бронетранспортеры, ракеты для противовоздушной обороны и 100 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом рассказал в выступлении перед Палатой общин британский министр обороны Бен Уоллес.

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"Сегодня я могу объявить о самом значительном на сегодняшний день пакете боевой мощи для ускорения украинского успеха. Это включает в себя эскадрон танков Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Мы подарим пушки AS90 Украине. Это включает в себя батарею из восьми орудий в высокой степени готовности и еще две батареи в различной степени готовности", - отметил министр.

По словам Уоллеса, последний пункт не повлияет на имеющиеся у Великобритания обязательства по AS90 перед Эстонией. Кроме того, в Украину будут отправлены еще сотни бронированных и защищенных машин, включая Bulldog.

"Пакет поддержки маневров, включая средства прорыва минных полей и преодоления мостов, стоимостью 28 миллионов фунтов. Еще десятки беспилотных авиационных систем стоимостью 20 миллионов фунтов для поддержки украинской артиллерии, а также 100 тысяч артиллерийских снарядов, помимо уже поставленных 100 тысяч. Сотни более сложных ракет, включая ракеты GMLRS, ракеты ПВО Starstreak и ракеты ПВО средней дальности", - перечислил он.

Кроме того, Великобритания направит запчасти для ремонта до сотни украинских танков и БМП. По словам британского министра в то время как танки и AS90 вместе с соответствующими боеприпасами будут поступать из имеющихся у страны запасов, значительное количество другого вооружения будет закуплено на рынке или у третьих стран, поддерживающих такие поставки Украине.

"Сегодняшний пакет — это важное увеличение возможностей Украины. Это означает, что они могут перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Президент Путин не может победить, но при этом он уверен, что будет продолжать причинять это бессмысленное насилие и человеческие страдания до тех пор, пока его силы не будут выброшены с оборонительных позиций и не будут изгнаны из страны", - подчеркнул Уоллес.

По его словам, для этого Украина требует нового уровня поддержки — боевой мощи, достигаемой только за счет комбинации эскадронов основных боевых танков, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и дальнейшего глубокого прицельного огня, позволяющего нацеливаться на российские логистические и командные узлы на большем расстоянии.

"Мы будем первой страной, которая предоставит западные основные боевые танки. И вместо присланного эскадрона мы приведем в повышенную готовность еще один эскадрон из собственных танков Challenger", - указал министр.

Кроме того, Уоллес сообщил, что в 2023 году Великобритания намерена увеличить количество обучаемых украинских военных до 20 тысяч человек. При этом к Канаде, Дании, Финляндии, Швеции, Литве, Норвегии, Новой Зеландии и Нидерландам, которые уже присоединились к этим усилиям, теперь присоединится и группа австралийских военных.

Британский чиновник поприветствовал также решение французского правительства предоставить Украине легкие высокомобильные колесные танки AMX-10, отметив, что это также влияет на дальнейшую возможность других стран тоже направить помощь Украине.

"После обсуждения с США и нашими европейскими союзниками есть надежда, что пример, поданный французами и нами, позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, также сделать пожертвование. Я знаю, что есть ряд стран, желающих сделать то же самое. В одиночку этим заниматься никто не будет", - подчеркнул он.

По словам Уоллеса, британские власти считают, что в 2023 году увеличение поставок, улучшение обучения и дипломатическая работа в итоге позволят Украине добиться успеха в борьбе с плохо управляемыми, а теперь и плохо оснащенными Вооруженными силами России.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарили в своих Twitter британские власти за решение об указанном значительном пакете военной помощи.

Танки, БТРи та артилерія – саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності. Дякую, @RishiSunak, дякую, @BWallaceMP, дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2023

I had a call with @JamesCleverly to thank for his role in the historic UK decision to provide Ukraine with Challenger 2 tanks, howitzers, and other equipment. James confirmed his readiness to work together on persuading other nations to provide Ukraine with Western-type tanks 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 16, 2023

Напомним при этом, что накануне СМИ сообщили, что в новый пакет военной помощи Великобритании Украине войдут и ударные вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire. Уоллес, однако, о таковых не упоминал.