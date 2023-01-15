Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты Apache

Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache, вооруженные мощными ракетами Hellfire. Они войдут в новый пакет военной помощи, который утвердил премьер-министр страны Риши Сунак.

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Об этом сообщает Mirror со ссылкой на высокопоставленного британского военного.

Как пишет издание, Украина получит четыре таких вертолета.

Отмечается, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит от Британии танки Challenger 2.

"Мы отправляем Apache AH64 E – самую современную версию, которая может уничтожить несколько целей в секунду", – отмечает источник издания.

Каждая машина может быть оснащена 16 противотанковыми снарядами Hellfire. Также в Украину будут отправлены 30 британских САУ AS-90 калибра 155мм.

"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь будут следовать этому примеру", – заявляет источник Mirror.

Он подчеркнул, что четыре "Apache" могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков.

Как пишет издание, украинские пилоты будут учиться управлять вертолетами в Британии, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак согласился немедленно предоставить Украине четыре боевых танка Challenger 2, и еще восемь отправят в ближайшее время.