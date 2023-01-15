Велика Британія відправить в Україну ударні гелікоптери Apache

Велика Британія відправить в Україну гелікоптери Apache, озброєні потужними ракетами Hellfire. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги, який напередодні затвердив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.

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Про це повідомляє Mirror з посиланням на високопоставленого британського військового.

Як пише видання, Україна отримає чотири таких гвинтокрила.

Зазначається, що передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає від Британії танки Challenger 2.

"Ми відправляємо Apache AH64 E - найсучаснішу версію, яка може знищити кілька цілей за секунду", - зазначає джерело видання.

Кожна машина може бути оснащена 16 протитанковими снарядами Hellfire. Також в Україну буде відправлено 30 британських САУ AS-90 калібру 155мм.

"Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад", – заявляє джерело Mirror.

Він підкреслив, що чотири "Apache " можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків

Як пише видання, українські пілоти навчатимуться керувати гелікоптерами у Британії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, наприклад, у Польщі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак погодився негайно надати Україні чотири бойові танки Challenger 2, і ще вісім відправлять найближчим часом.