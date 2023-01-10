США можуть передати Україні бойові машини Stryker

У Вашингтоні розглядають можливість передачі українським військовим бойових броньованих машин Stryker. Про новий пакет допомоги вже може бути оголошено наприкінці наступного тижня під час засідання контактної групи "Рамштайн". Але остаточне рішення про передачу ще не прийняте.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє видання Politico.

За словами двох людей, знайомих з обговоренням, США розглядають можливість відправлення бойових броньованих машин Stryker Україні в рамках майбутнього пакету допомоги, щоб допомогти Києву відбити очікуваний весняний наступ Росії.

Ця новина послідувала за оголошенням адміністрації президента США Джо Байдена минулого тижня про те, що вона надішле 50 бойових машин Bradley Fighting Vehicles, потужної гусеничної броньованої машини, яка несе автоматичну гармату та кулемет.

Представник Пентагону каже, що адміністрація може оголосити про пакет допомоги, з Stryker або без них, в кінці наступного тижня. Відзначається, що остаточне рішення ще не прийнято, і адміністрація може вирішити замість цього відправити їх в майбутньому пакеті.

Як зазначає видання, Stryker стануть ще одним посиленням арсеналу Києва, який швидко зростає, і допоможуть задовольнити критичну потребу в броні, оскільки зростає занепокоєння, що Росія планує другу мобілізацію для нового великого наступу найближчими тижнями.

Хоча Stryker не такі потужні, як танки, восьмиколісна бойова броньована машина, створена General Dynamics Land Systems, може працювати в снігу, бруду та піску, хоча мобільність на бездоріжжі дещо обмежена через відсутність гусениць.

"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не рахувати інших країн, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти в ближньому бою", - сказав представник Міноборони США.

Бойові машини сімейства Stryker є основним озброєнням бригадних бойових груп армії США, сформованих на початку 2000-х років, і призначені для транспортування підрозділів мотопіхоти (зазвичай мотопіхотного відділення) на полі бою, ведення ними бою з машини, вогневої підтримки їх у процесі та після спішування, а також для всебічної підтримки й забезпечення бойових дій механізованих підрозділів американської армії.

Сімейство бойових машин Stryker включає 10 різновидів броньованих машин, що перебувають на озброєнні бригадних бойових груп Stryker.

Зазначимо, Україна просить союзників надати більше важкої зброї. Так, уряд Великобританії розглядає варіант передачі Україні британських танків Challenger 2. Також Чехія найближчим часом передасть Україні модернізовані танки Т-72.

Раніше Німеччина категорично відмовлялася передати України танки Leopard. Але нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штарк-Циммерман за підсумками робочого візиту до Вашингтону заявила, що Україна має отримати Leopard.