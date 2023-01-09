Чехія передає Україні модернізовані Т-72: прем'єр залишив на танку "автограф"

Чехія найближчим часом передасть Україні модернізовані танки Т-72, дав зрозуміти ​​чеський прем'єр-міністр Петр Фіала, опублікувавши в понеділок відповідне фото у своєму Twitter.

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"На танку Т-72, який поїде до України, я написав коротке звернення до відважних українських захисників. Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - зазначив він.

Крім того, Фіала повідомив, що поспілкувався телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським прямо у виробничому цеху збройового заводу Excalibur Army.

"Ми говорили про подальшу конкретну співпрацю між нашими країнами та побажали один одному всього найкращого у новому році. Ми обидва віримо, що він буде кращим, ніж торік. Пан президент подякував мені за підтримку України та за підтримку під час чеського головування [в ЄС]", - описав розмову очільник чеського уряду.

Він вказав, що Excalibur Army є одним з ключових чеських військово-технічних підприємств, яке в основному займається модернізацією наземної техніки, зокрема зазначених танків Т-72, ​​самохідних гаубиць DANA та реактивних систем залпового вогню РМ-70.

"Це зброя, яка розміщена в Україні. Найбільш значущим контрактом, над яким працює Excalibur Army у цій сфері, є поставка в Україну модернізованих танків Т-72, ​​яка спільно фінансується США та Нідерландами", - додав прем'єр.

Про розмову з Фіалою повідомив у своєму Telegram-каналі й сам Зеленський, вказавши, що окрім висловлення слів подяки, поінформував його про ситуацію на фронті та загрозу російської ескалації.

"Цінуємо важливу чеську оборонну підтримку, очікуємо на її посилення. Окрему увагу приділили імплементації української формули миру", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що наприкінці серпня минулого року Чехія домовилася з Німеччиною щодо отримання в обмін на поставлені Україні радянські танки Т-72 партії нових німецьких основних бойових танків Leopard.