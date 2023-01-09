Чехия передает Украине модернизированные Т-72: премьер оставил на танке "автограф"

Чехия в ближайшее время передаст Украине модернизированные танки Т-72, ​​дал понять чешский премьер-министр Петр Фиала, опубликовав в понедельник соответствующее фото в своем Twitter.

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"На танке Т-72, который поедет в Украину, я написал короткое обращение к отважным украинским защитникам. Верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", - отметил он.

Кроме того, Фиала сообщил, что пообщался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским непосредственно в производственном цехе оружейного завода Excalibur Army.

"Мы говорили о дальнейшем конкретном сотрудничестве между нашими странами и пожелали друг другу всего лучшего в новом году. Мы оба верим, что он будет лучше, чем в прошлом. Господин президент поблагодарил меня за поддержку Украины и за поддержку во время чешского председательства [в ЕС] ", - описал разговор глава чешского правительства.

Он указал, что Excalibur Army является одним из ключевых чешских военно-технических предприятий, которое в основном занимается модернизацией наземной техники, в частности, указанных танков Т-72, ​​самоходных гаубиц DANA и реактивных систем залпового огня РМ-70.

"Это оружие, которое размещено в Украине. Наиболее значимым контрактом, над которым работает Excalibur Army в этой сфере, является поставка в Украину модернизированных танков Т-72, ​​совместно финансируемая США и Нидерландами", - добавил премьер.

О разговоре с Фиалой сообщил в своем Telegram-канале и сам Зеленский, указав, что кроме слов благодарности, проинформировал его о ситуации на фронте и угрозе российской эскалации.

"Ценим важную чешскую оборонную поддержку, ожидаем ее усиления. Отдельное внимание уделили имплементации украинской формулы мира", - отметил глава государства.

Напомним, что в конце августа прошлого года Чехия договорилась с Германией о получении в обмен на поставленные Украине советские танки Т-72 партии новых германских основных боевых танков Leopard.