Великобританія може вперше поставити Україні танки Challenger 2 - Sky News

Уряд Великобританії розглядає варіант передачі Україні британських танків Challenger 2. Такі обговорення ведуться вперше, повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела.

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Лондон хоче подати приклад союзникам і надихнути активніше допомагати Києву.

В Sky News зауважили, що такий крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад. Остання досі вагається щодо танків Leopard.

"Це спонукало б інших давати танки", — сказало джерело видання.

Уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Великобританія запропонує Україні Challenger 2, то стане першою країною, яка відповість на прохання Києва оснастити ЗСУ потужними західними танками.

Нагадаємо, Україна все ще просить союзників надати більше важкої зброї, зокрема, Leopard. Спочатку Німеччина категорично відмовлялася передати ці танки. Але нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штарк-Циммерман за підсумками робочого візиту до Вашингтону заявила, що Україна має отримати Leopard 2.

Раніше Берлін відмовлялася надати Києву і ППО Patriot, але після того, як США включили систему до нового пакету військової допомоги Україні, Німеччина вирішила теж піти на такий крок.