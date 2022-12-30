Велика Британія передала Україні обладнання для розмінування

Великобританія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти розміновувати поля та зробити безпечними деокупавані території, цивільні будинки та інфраструктуру.

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Про це повідомляє британський уряд.

Зазначається, що ці поставки є останніми в безперервних поставок підтримки, яку Британія надавала Україні протягом 2022 року.

"Використання Росією протипіхотних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслює шокуючу жорстокість вторгнення Путіна. Цей останній пакет підтримки Сполученого Королівства допоможе Україні безпечно очистити землю та будівлі, коли вона повертає свою законну територію", - сказав міністр оборони Британії Бен Воллес.

Повідомляється, що VALLON може допомогти військам долати мінні поля і розчищати безпечні маршрути на дорогах і стежках. Він також може допомогти забезпечити очищення цивільної інфраструктури і будинків від вибухонебезпечних предметів, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх домівок.

До того ж, комплекти для знешкодження бомби призначені для знешкодження підривника від нерозірваних російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв. Зазначається, що обладнання для боротьби з вибуховими боєприпасами є одним із найновіших у широкому спектрі обладнання, яке Британія передала Україні для підтримки боротьби з незаконним вторгненням Росії.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року військову підготовку у Великій Британії пройдуть ще 19 200 українських захисників.