Великобритания передала Украине оборудование для разминирования

Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и сделать безопасными территории, гражданские дома и инфраструктуру.

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Об этом сообщает британское правительство.

Отмечается, что эти поставки являются последними в непрерывных поставках поддержки, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года.

"Использование Россией противопехотных мин и нацеливание на гражданскую инфраструктуру подчеркивает шокирующую жестокость вторжения Путина. Этот последний пакет поддержки Соединенного Королевства поможет Украине безопасно очистить землю и здания, когда она возвращает свою законную территорию", - сказал министр обороны Британии Бен Воллес.

Сообщается, что VALLON может помочь войскам преодолевать минные поля и расчищать безопасные маршруты по дорогам. Он также поможет обеспечить очистку гражданской инфраструктуры и домов от взрывоопасных предметов, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома.

К тому же комплекты для обезвреживания бомбы предназначены для обезвреживания взрывателя от неразорванных российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что оборудование по борьбе со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Британия передала Украине для поддержки борьбы с незаконным вторжением России.

Напомним, с 1 января 2023 года военную подготовку в Великобритании пройдут еще 19 200 украинских защитников.