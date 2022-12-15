Великобритания в 2023 году начнет военную подготовку новой группы украинцев

Военную подготовку в Великобритании с 1 января 2023 года пройдут еще 19 200 украинских защитников. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время онлайн-включения на брифинге, передает Укринформ.

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"За восемь лет войны инструкторы из Великобритании научили около 25 тыс наших офицеров и солдат, находясь в Украине. Пока эта работа перенесена в Великобританию. К Новому году мы заканчиваем подготовку почти 10 тыс. военных, а начиная с 1 января, еще 19 200 солдат и офицеров будут обучены на территории Великобритании", - резюмировал Пристайко.

Кроме британских, специалисты еще из десяти стран будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Ранее в ходе 5-недельного учебного курса британские инструкторы учили гражданских украинцев, как стать эффективными солдатами и как сохранить жизнь, отметил посол.

"Но наше взаимодействие этим не ограничивается. Мы с помощью наших коллег учили здесь много разных специалистов - медиков, военных инженеров. Кроме этого, учили экипажи вертолетов.., экипажи для кораблей, которые готовы к передаче. Я был на этих кораблях и встречался с нашими офицерами, все - от матроса, запускающего боевые дроны, и заканчивая капитанами, прошли полный курс и готовы полностью управлять кораблем", - добавил Пристайко.

Напомним, что в ЕС также запущена тренировочная миссия для украинских военных. Планируется, что подготовка пройдет до 15 тысяч бойцов.

EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальные коллективные и специализированные тренировки ВСУ, а также бойцов территориальной обороны. Миссия будет заниматься координацией и синхронизацией деятельности государств-членов по поддержке проведения подготовки.

Планируется, что миссия будет активно работать не менее двух лет, на этот период бюджет EUMAM Ukraine составляет 106,7 млн евро.