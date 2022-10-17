Евросоюз создал военную тренировочную миссию для ВСУ

Совет Евросоюза 17 октября утвердил создание миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Она будет работать над усилением военной способности Вооруженных сил Украины для эффективного ведения военных действий. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальные коллективные и специализированные тренировки ВСУ, также бойцов территориальной обороны. Миссия будет заниматься координацией и синхронизацией деятельности государств-членов по поддержке проведения подготовки.

EUMAM Ukraine будет работать на территории стран ЕС и будет иметь оперативный штаб в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Главой миссии назначили вице-адмирала, директора военного планирования и проведения мероприятий (MPCC) в EEAS Эрве Блежана.

Планируется, что миссия будет активно работать не менее двух лет, на этот период бюджет EUMAM Ukraine составляет 106,7 млн евро.

В этот же день Совет Евросоюза принял выделение Украине шестого транша в размере 500 миллионов евро, увеличив общий вклад блока в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины до 3,1 миллиарда евро.

Новый транш состоит из 490 миллионов евро на военную технику и оборудование для ВСУ, а также 10 миллионов евро, предназначенных для закупки оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и горючее.

Остальные союзники также наращивают военную помощь. Недавно Великобритания заявила, что передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США.