Євросоюз створив військову тренувальну місію для ЗСУ

Рада Євросоюзу 17 жовтня погодила створення місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine). Вона буде працювати над посиленням військової спроможності Збройних сил України для ефективного ведення військових дій. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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EUMAM Ukraine забезпечить індивідуальні колективні та спеціалізовані тренування ЗСУ, також бійців територіальної оборони. Місія буде займатися координацією та синхронізацію діяльності держав-членів щодо підтримки проведення підготовки.

EUMAM Ukraine працюватиме на території країн ЄС і матиме свій оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Головою місії призначили віце-адмірала, директора військового планування та проведення заходів (MPCC) у EEAS Ерве Блежана.

Планується, що місія активно працюватиме щонайменше два роки, на цей період бюджет EUMAM Ukraine становить 106,7 млн євро.

Цього ж дня Рада Євросоюзу ухвалила виділення Україні шостого траншу у розмірі 500 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок блоку у рамках Європейського фонду миру (EPF) для України до 3,1 мільярда євро.

Новий транш складається з 490 мільйонів євро на військову техніку та обладнання для ЗСУ, а також 10 мільйонів євро, призначених для закупки обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, і пальне.

Інші союзники також нарощують військову допомогу. Нещодавно Велика Британія заявила, що передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США.