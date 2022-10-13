Велика Британія передасть Україні ракети для систем ППО NASAMS та ще 18 гаубиць

Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США.

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Як зазначається у повідомленні британського Міністерства оборони, це будуть перші подаровані Великою Британією ракети, здатні збивати крилаті ракети.

"Зміцнення ППО України було і залишається пріоритетом військової підтримки Великої Британії. Наразі ми надали різні системи протиповітряної оборони, включаючи ЗРК Stormer, оснащені пусковими установками Starstreak, та сотні зенітних ракет", - зазначають у відомстві.

Також Велика Британія передасть сотні додаткових зенітних ракет інших типів, які надавалися раніше, сотні додаткових безпілотників для підтримки можливостей України зі збору інформації, а також ще 18 гаубиць на додаток до 64 вже поставлених.

"Останні невиборчі удари Росії по цивільних місцевостях України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну. Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак та посилить спільну протиракетну оборону разом із NASAMS від США", – зазначив міністр Бен Уоллес.

Велика Британія також виділить 10 мільйонів фунтів у рамках Комплексного пакету допомоги НАТО для України. Йдеться про термінову нелетальну допомогу, що включає зимовий одяг, генератори, бензовози та машини швидкої допомоги для потреб української армії напередодні зими.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів оборони країн альянсу оголосив, що Україна отримає від Іспанії чотири зенітні ракетні комплекси HAWK, а також сотні глушників сигналів проти бойових безпілотників.