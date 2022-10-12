Захід буде нарощувати обороноздатність України як у короткостроковій, так і в віддаленій перспективах, — Міноборони США

Країни Заходу готові і будуть продовжувати нарощувати обороноздатність України як для нагальних потреб, так і на довгострокову перспективу. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня, повідомляє "Суспільне".

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"Ми досягли величезного прогресу, працюючи разом. Контактна група взяла на себе зобов’язання підтримувати самооборону України на довгостроковий період. І це саме те, що ми робимо. Ми продовжуватимемо нарощувати обороноздатність України як для нагальних потреб сьогодення, так і на віддалену перспективу", — сказав він.

Західні партнери залучають інвестиції у свої промислові бази, щоб задовольнити не тільки власні оборонні потреби, а й України.

"І ми дедалі більше намагаємось підтримувати оборонні потреби України у наступні складні місяці та роки", — зазначив очільник Пентагону.

Остін зазначив, що нещодавно Білий дім прийняв рішення надати Україні новий пакет допомоги на суму 625 млн доларів. Відомо, що в нього включили 4 HIMARS, боєприпаси, міни, а також протимінні пристрої.

При цьому вже 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України. Також німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже захищає українське небо.