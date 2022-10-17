ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро

Совет Евросоюза 17 апреля принял выделение Украине шестого транша в размере 500 миллионов евро, увеличив общий вклад блока в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины до 3,1 миллиарда евро. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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"Пока глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обращается в FAC по бомбоубежищу, мы увеличиваем военную помощь ЕС… Последние неизбирательные нападения России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а лишь усилят ее", — отметил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.



Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

Новый транш состоит из 490 миллионов евро на военную технику и оборудование для ВСУ , а также 10 миллионов евро, предназначенных для закупки оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и горючее.

Деньги также пойдут на обеспечение технического обслуживания и ремонта военной техники, которая уже была передана Украине государствами-членами ЕС в рамках EPF.

Предыдущие меры помощи в рамках EPF для Украины были согласованы 28 февраля, 23 марта, 13 апреля, 23 мая и 22 июля 2022 года.

Остальные союзники также наращивают военную помощь. Недавно Великобритания заявила, что передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса объявил, что Украина получит от Испании четыре зенитных ракетных комплекса HAWK, а также сотни глушителей сигналов против боевых беспилотников.