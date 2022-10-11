США ускорит поставки Украине систем ПВО NASAMS

Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

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Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.

США уже начали процесс доставки первых двух систем NASAMS, и он завершится "в ближайшем будущем".

При этом представитель Белого дома отказался назвать конкретную дату прибытия систем ПВО, но сказал, что США "безусловно заинтересованы в быстром ускорении" получения системы.

Напомним, что в конце сентября стало известно, что Украина получит системы ПВО NASAMS.