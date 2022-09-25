Украина получила системы ПВО NASAMS

Президент Украины подчеркнул, что количество этих систем не хватит, чтобы обезопасить всю гражданскую инфраструктуру.

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Украина получила американские системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом в интервью CBS сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресса за положительное решение, которое уже одобрено. Мы получили NASAMS", - говорит Зеленский.

Он также подчеркнул, что количества этих систем не хватит, что обезопасить от ракетных ударов россиян по гражданской инфраструктуре, школам, больницам, университетам и домам украинцев.

"Нам необходима безопасность, чтобы привлечь наших украинцев вернуться домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и платить налоги, тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Это будет позитивом для всех", - объяснил он.

Напомним, что Зеленский говорит, что Украине нужны ПВО, чтобы запустить экономику.