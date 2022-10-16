Франция обучит до 2 тысяч украинских солдат на своей территории

Подготовка украинских военных будет сосредоточена на трех уровнях.

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Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Ouest France.

"Эти солдаты будут командированы в наши подразделения на несколько недель", - пояснил Лекорню.

Он добавил, что подготовка будет сосредоточена на трех уровнях: всеобщая боевая подготовка, подготовка конкретных потребностей, о которых сообщили украинцы, и обучение по предоставленному оборудованию.

Франция также поставит Украине системы противовоздушной обороны Crotale.

"Количество зенитных комплексов ближнего радиуса действия Crotale, которые будут отправлены в Киев, согласуется с украинцами, но будет значительным, чтобы позволить им защитить свое небо", - заявил он.

Напомним, что в ISW объяснили, почему Путин объявил об окончании "долевой мобилизации".