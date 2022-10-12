Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на $47 миллионов: что туда входит

Канада предоставит новый пакет военной помощи Украине на сумму более 47 миллионов долларов. Об этом объявила на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 12 октября министр обороны Анита Ананд, сообщает пресс-служба канадского правительства.

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В частности, Канада намерена передать вооружение на 15,2 миллиона долларов из арсенала своих Вооруженных сил, среди которого 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, взрыватели и зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777.

Также в пакет входят дополнительные специализированные камеры для дронов на 15,3 миллиона долларов; предоставление услуг спутниковой связи украинскому правительству и неправительственным организациям, включая объекты критически важной инфраструктуры, на сумму около 2 миллионов долларов.

Кроме того, будут поставлены канадскими компаниями через Канадскую коммерческую корпорацию 400 тысяч единиц зимней одежды, включая куртки, брюки, ботинки, перчатки и парки. Еще 100 тысяч штук будут получены из запасов канадской армии. Общая их стоимость составит 15 миллионов долларов.

В правительстве Канады отмечают, что с февраля 2022 года подарили или выделили Украине военной помощи уже на 600 миллионов долларов.

Накануне Ананд также объявила, что ее страна разместит около 40 военных инженеров в Польше в рамках тренировочной миссии UNIFIER: канадские саперы будут обучать украинских коллег инженерной разведке, использованию взрывчатых веществ для подрывных работ и разминированию.

Кроме того, канадские военные ныне проводят обучение украинских новобранцев в Великобритании, а также обучают украинских военных использованию упомянутых гаубиц M777 и боевых машин поддержки канадского производства, подаренных Украине.