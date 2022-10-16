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Франція навчатиме до 2 тисяч українських солдатів на своїй території

Франція навчатиме до 2 тисяч українських солдатів на своїй території

Підготовка українських вийськових буде зосереджена на трьох рівнях. 

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Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Ouest France.

"Ці солдати будуть відряджені до наших підрозділів на кілька тижнів”, - пояснив Лекорню.

Він додав, що підготовка буде зосереджена на трьох рівнях: загальна бойова підготовка, підготовка конкретних потреб, про які повідомили українці, і навчання за наданим обладнанням.

Франція також поставить Україні системи протиповітряної оборони Crotale.

"Кількість зенітних комплексів ближнього радіуса дії Crotale, які будуть відправлені до Києва, “узгоджується з українцями”, але буде значною, щоб дозволити їм захистити своє небо”, - заявив він.

Нагадаємо, що в ISW пояснили, чому Путін оголосив про закінчення "часткової мобілізації". 