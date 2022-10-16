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Франція навчатиме до 2 тисяч українських солдатів на своїй території
Підготовка українських вийськових буде зосереджена на трьох рівнях.
Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Ouest France.
"Ці солдати будуть відряджені до наших підрозділів на кілька тижнів”, - пояснив Лекорню.
Він додав, що підготовка буде зосереджена на трьох рівнях: загальна бойова підготовка, підготовка конкретних потреб, про які повідомили українці, і навчання за наданим обладнанням.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Франція також поставить Україні системи протиповітряної оборони Crotale.
"Кількість зенітних комплексів ближнього радіуса дії Crotale, які будуть відправлені до Києва, “узгоджується з українцями”, але буде значною, щоб дозволити їм захистити своє небо”, - заявив він.
Нагадаємо, що в ISW пояснили, чому Путін оголосив про закінчення "часткової мобілізації".