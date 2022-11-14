ЕС официально запустил тренировочную миссию для ВСУ

Европейский Союз 14 ноября официально запустил тренировочную миссию для украинских военных. Планируется, что подготовку пройдет до 15 тысяч бойцов.

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Об этом в Twitter сообщило чешское председательство в Совете ЕС.

"Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM (Миссия помощи Европейского Союза Украины – Delo. ua ) для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией и проведения обучения до 15 тысяч военных ВСУ", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС.

EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальные коллективные и специализированные тренировки ВСУ, а также бойцов территориальной обороны. Миссия будет заниматься координацией и синхронизацией деятельности государств-членов по поддержке проведения подготовки.

Планируется, что миссия будет активно работать не менее двух лет, на этот период бюджет EUMAM Ukraine составляет 106,7 млн евро.

Кроме того, Совет Евросоюза принял выделение Украине шестого транша в размере 500 миллионов евро, увеличив общий вклад блока в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины до 3,1 миллиарда евро.