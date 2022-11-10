Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн: что в списке

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, который включает системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

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Об этом говорится в сообщении ведомства.

Новый пакет военной помощи включает:

ракеты для ЗРК HAWK;

четыре системы ПВО Avenger и ракеты Stinger;



дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;



21 тысячу 155-мм артиллерийских снарядов;



500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;



10 тысяч 120 мм минометных снарядов;



100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV (Хамви);



400 гранатометов;



стрелковое оружие, оптику и более 20 млн патронов к стрелковому оружию;



подрывную технику и защитное снаряжение для холодной погоды.



Отмечается, что системы ПВО Avenger обеспечат Украине возможность защищать войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов.

Напомним, Министерство обороны США 28 октября объявило о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей.