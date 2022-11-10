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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн: что в списке

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн: что в списке

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, который включает системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

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Об этом говорится в сообщении ведомства.

Новый пакет военной помощи включает:

  • ракеты для ЗРК HAWK;
  • четыре системы ПВО Avenger и ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 21 тысячу 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10 тысяч 120 мм минометных снарядов;
  • 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV (Хамви);
  • 400 гранатометов;
  • стрелковое оружие, оптику и более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
  • подрывную технику и защитное снаряжение для холодной погоды.

Отмечается, что системы ПВО Avenger обеспечат Украине возможность защищать войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов.

Напомним, Министерство обороны США 28 октября объявило о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей.