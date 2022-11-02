США выделили Украине $55 млн для восстановления теплоинфраструктуры

Правительство Соединенных Штатов выделило $55 миллионов из фондов USAID на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине.

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Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о новом пакете в размере $55 миллионов долларов США, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, охватывающей до семи миллионов украинцев", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что помощь USAID предполагает отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования, необходимого для обогрева.

Также представитель сообщил, что Госдепартамент США выделил $47,6 миллиона компании Tetra Tech, Inc для предоставления срочной гуманитарной помощи по разминированию украинских территорий в условиях войны.

"Этот проект является частью объявленной в августе помощи в разминировании на сумму $91,5 млн", - отметил он.

Напомним, Министерство обороны США 28 октября объявило о предоставлении анонсированной помощи Украине в сфере безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей.