США виділили Україні $55 млн для відновлення теплоінфраструктури

Уряд Сполучених Штатів виділив $55 мільйонів із фондів USAID на ремонт та підтримання роботи інфраструктури теплопостачання в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про новий пакет у розмірі $55 мільйонів доларів США, щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримати роботу інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України, що охоплює до семи мільйонів українців", - сказав він.

Крім того, він додав, що допомога USAID передбачає відправку понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, необхідного для обігріву.

Також речник повідомив, що Держдепартамент США виділив $47,6 мільйона компанії Tetra Tech, Inc для надання термінової гуманітарної допомоги з розмінування українських територій в умовах війни.

"Цей проект є частиною оголошеної у серпні допомоги у розмінуванні на суму $91,5 млн", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони США 28 жовтня оголосило про надання анонсованої допомоги Україні у сфері безпеки на суму до 275 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб.