США переглянуть план обмеження цін на російську нафту

Офіційні особи США були змушені переглянути план щодо обмеження цін на російську нафту через скептицизм інвесторів і зростаючий ризик на фінансових ринках, спричинений волатильністю нафти та зусиллями приборкати інфляцію.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що США відмовляються від нинішнього плану "стелі цін" на російську нафту у тому вигляді, яким він передбачався раніше.

Згідно з попереднім планом, обмеження ціни передбачалося на рівні 40-60 доларів за барель з тенденцією до нижчої межі.

Проте зараз, за даними Bloomberg, посадовці обговорюють верхню межу цього діапазону - й навіть вищу ціну. При цьому деякі з них визнають, що це дасть Кремлю змогу й надалі отримувати значні доходи від продажу нафти.

Причому в обмеженні цін на російську нафту братимуть участь лише країни G7, Австралія, Південна Корея, а також, можливо, Нова Зеландія та Норвегія.

Водночас найважливіші торговельні партнери Росії - Індія та Китай - не вдаватимуться до обмежувальних заходів.

Крім того, план згорнули "через скептицизму з боку інвесторів і зростання ризику на фінансових ринках, викликаного волатильністю вартості нафти та зусиллями центробанків зі стримування інфляції".

Як зазначає видання, цей крок міг викликати нове подорожчання нафти, яку Росія не захотіла б постачати на світовий ринок після введення "стелі".

Нагадаємо, Комітет міністрів країн ОПЕК+ 5 жовтня погодив скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу.

Потенційне скорочення ОПЕК+ може спровокувати відновлення цін на нафту, які впали приблизно до 85-90 доларів зі 120 доларів три місяці тому через побоювання світової економічної рецесії, зростання процентних ставок у США та зміцнення долара.

Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня.