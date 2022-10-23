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У світі формують "тіньовий флот" для перевезення нафти в інтересах РФ - Bloomberg
Для перевезення нафти в інтересах Росії у світі формується "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Для обслуговування інтересів Москви накопичується величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що через міжнародні санкції значна частка російського експорту нафти здійснюватиметься за допомогою заплутаної та часто таємної мережі суден, власників, портів та безпечних маршрутів, у якій домінують особи, які досі хочуть мати справу з Росією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Якщо придивитися до того, скільки суден було продано протягом останніх шести місяців невідомим покупцям, стає зрозуміло, що формується флот для транспортування цього", - цитує видання Крістіана Інгерслева, виконавчого директора компанії Maersk Tankers, яка керує флотом зі 170 суден.
Наголошується, що наразі різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".
"Окрім цього, майже напевно відомо про зростання міжкорабельних трансферів, коли вантаж передається з одного танкера на інший у морі. Це є наслідком як санкційних ризиків через обслуговування експорту безпосередньо із російських портів, так і необхідності збуту кількох менших вантажів на один великий танкер для дальніх рейсів", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.
Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.
Крім того, Країни-члени Євросоюзу 5 жовтня погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту.