У світі формують "тіньовий флот" для перевезення нафти в інтересах РФ - Bloomberg

Для перевезення нафти в інтересах Росії у світі формується "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками.

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Про це повідомляє Bloomberg.

"Для обслуговування інтересів Москви накопичується величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що через міжнародні санкції значна частка російського експорту нафти здійснюватиметься за допомогою заплутаної та часто таємної мережі суден, власників, портів та безпечних маршрутів, у якій домінують особи, які досі хочуть мати справу з Росією.

"Якщо придивитися до того, скільки суден було продано протягом останніх шести місяців невідомим покупцям, стає зрозуміло, що формується флот для транспортування цього", - цитує видання Крістіана Інгерслева, виконавчого директора компанії Maersk Tankers, яка керує флотом зі 170 суден.

Наголошується, що наразі різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".

"Окрім цього, майже напевно відомо про зростання міжкорабельних трансферів, коли вантаж передається з одного танкера на інший у морі. Це є наслідком як санкційних ризиків через обслуговування експорту безпосередньо із російських портів, так і необхідності збуту кількох менших вантажів на один великий танкер для дальніх рейсів", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.

Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, Країни-члени Євросоюзу 5 жовтня погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту.