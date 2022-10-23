В мире формируют "теневой флот" для перевозки нефти в интересах РФ - Bloomberg

Для перевозки нефти в интересах России в мире формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами.

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Об этом сообщает Bloomberg .

"Для обслуживания интересов Москвы накапливается огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами", - говорится в материале.

Отмечается, что из-за международных санкций значительная доля российского экспорта нефти будет осуществляться посредством запутанной и часто тайной сети судов, владельцев, портов и безопасных маршрутов, в которой доминируют лица, которые до сих пор хотят иметь дело с Россией.

"Если присмотреться к тому, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неизвестным покупателям, становится понятно, что формируется флот для транспортировки этого", - цитирует издание Кристиана Ингерслева, исполнительного директора компании Maersk Tankers, которая управляет флотом из 170 судов.

Отмечается, что в настоящее время резко выросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре. Многие из них являются старыми судами и попадут в теневый флот, причем некоторые танкеры также поставляет российский судовладелец ПАО "Совкомфлот".

Кроме этого, почти наверняка известно о росте межкорабельных трансферов, когда груз передается с одного танкера на другой в море. Это является следствием как санкционных рисков из-за обслуживания экспорта непосредственно из российских портов, так и необходимости сбыта нескольких меньших грузов на один крупный танкер для дальних рейсов ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.

Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.

Кроме того, страны-члены Евросоюза 5 октября согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть.