США пересмотрят план ограничения цен на российскую нефть

Официальные лица США были вынуждены пересмотреть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью нефти и растущей инфляцией.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что США отказываются от нынешнего плана потолка цен на российскую нефть в том виде, в которым он предполагался ранее.

Согласно предварительному плану, ограничение цены предполагалось на уровне 40-60 долларов за баррель с тенденцией к более низкому пределу.

Однако сейчас, по данным Bloomberg, чиновники обсуждают верхний предел этого диапазона – и даже более высокую цену. При этом некоторые из них признают, что это позволит Кремлю и дальше получать значительные доходы от продажи нефти.

Причем в ограничении цен на российскую нефть будут участвовать только страны G7, Австралия, Южная Корея, а также Новая Зеландия и Норвегия.

В то же время, важнейшие торговые партнеры России - Индия и Китай - не будут прибегать к ограничительным мерам.

Кроме того, план свернули "из-за скептицизма со стороны инвесторов и роста риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью стоимости нефти и усилиями центробанков по сдерживанию инфляции".

Как отмечает издание, этот шаг мог повлечь за собой новое подорожание нефти, которую Россия не захотела бы поставлять на мировой рынок после введения "потолка".

Напомним, Комитет министров стран ОПЕК+ 5 октября согласовал сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Потенциальное сокращение ОПЕК+ может спровоцировать восстановление цен на нефть, которые упали примерно до 85-90 долларов со 120 долларов три месяца назад из-за опасений мировой экономической рецессии, роста процентных ставок в США и укрепления доллара.

Ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря.