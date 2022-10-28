США выделили Украине военной помощи еще на $275 миллионов: что вошло в новый пакет

Министерство обороны США объявило о выделении анонсированной помощи Украине в сфере безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей.

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Как говорится в сообщении ведомства, это уже 24-е с августа 2021 года решение, принятое в рамках механизма выделения вооружения из запасов американской армии по решению президента Джозефа Байдена.

В частности, нынешний пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 500 высокоточных управляемых снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, 2 тысячи дистанционных противотанковых мин (RAAM) для дистанционного минирования такой артиллерией.

Также будет поставлено более 1300 противотанковых систем; 125 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV, Humvee); стрелковое оружие и более 2,75 миллиона патронов к нему; а также четыре антенны спутниковой связи.

Кроме того, как отметил министр обороны Ллойд Остин, две первых системы противовоздушной обороны NASAMS, которые США обязались предоставить, будут готовы к доставке в Украину в начале ноября. В Пентагоне также указывают, что "работают с союзниками" над тем, чтобы они передали Украине и собственные системы ПВО.

Как отмечают в американском Минобороны, что в общей сложности с января 2021 года США предоставили Украине уже более 18,5 миллиарда долларов помощи в области безопасности, в том числе около 17,9 миллиарда с начала вторжения России 24 февраля.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении уже поблагодарил США за еще один пакет военной помощи Украины на 275 миллионов долларов.

"Очень нужные вещи для наших защитников. Они позволяют нам шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, это то, что позволяет гарантировать людям фундаментальное право на жизнь", - подчеркнул он.

Источник фото: ua.depositphotos.com